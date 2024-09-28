В Тихом океане возле Филиппин образовался тропический шторм "Кратон"

Новый тропический шторм "Кратон" образовался к северо-востоку от Филиппин и приближается к Тайваню. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, "Кратон" находится в 280 км от филиппинского острова Лусон. Ожидается, что в ближайшие часы он будет двигаться на северо-запад в сторону одноименного пролива, который отделяет Филиппинский архипелаг от Тайваня. Скорость порывов ветра внутри шторма достигает 30 м/с и продолжает нарастать.

Ожидается, что в понедельник "Кратон" направится на север и начнет приближаться к восточному побережью Тайваня.