Нетаньяху высказался о ликвидации Насраллы

Решение о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы было принято в том числе ради возвращения в свои дома жителей севера Израиля, эвакуированных из-за обстрелов с территории Ливана. Об этом заявил в телеобращении премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Ликвидация Насраллы является необходимым условием для достижения поставленных нами целей: безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на долгие годы. Пока Насралла был жив, он быстро [может] восстановить потенциал "Хезболлах", который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ, и его [Насраллы] больше нет с нами. Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге", - сказал он.