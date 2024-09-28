В Ливане объявили трехдневный траур по погибшему лидеру «Хезболлы»

Трёхдневный траур по погибшему 27 сентября в результате израильского авиаудара лидеру шиитского движения «Хезболла» объявили в Ливане.

Об этом сообщил после экстренного заседания правительства республики его председатель Наджиб Микати. Он призвал граждан объединиться перед нависшей над Ливаном опасностью.

«Мы должны подойти со всей ответственности к брошенному вызову и отложить политические разногласия. Наше единство — это самое сильное оружие против Израиля», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось о пятидневном трауре по погибшему лидеру «Хезболлы» в Иране. Также траур был объявлен в Ираке.