Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду

Журналистку Светлану Дроздецкую охрана выгнала с официальной встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии за разговор на русском языке. Об этом стало известно в субботу, 28 сентября.

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При этом такое решение никто из присутствующих так и не смог обосновать. Сама Дроздецкая выдвинула теорию, что Санду слишком сильно боится встречи с «опасными» журналистами, поэтому и попросила местную полицию так резко отреагировать.

— По всей видимости, госпожа Санду решила, что русскоговорящая команда не достойна присутствовать на приеме с соотечественниками, — передает слова Дроздецкой Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Сайт российского информагентства «Новости» стал недоступен в Молдавии.

США приняли решение о вводе санкций против трех структур и двух сотрудников RT. Одной из причин ограничений стала работа журналистов в Молдавии.

Американская газета Washington Post назвала главного редактора RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн». Соответствующая статья появилась на официальном сайте издания. В статье речь идет о том, что Симоньян якобы занимает центральное место в «деятельности Кремля по дезинформации».