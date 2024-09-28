Глава Пентагона дважды выразил поддержку Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин 27 сентября дважды говорил с израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку Израилю со стороны США. Об этом сообщило американское военное ведомство, передает РИА Новости.

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«Министр выразил полную поддержку праву Израиля защищать себя и своих людей от поддерживаемых Ираном террористических групп», — отметило Минобороны США.

Остин отметил, что Соединенные Штаты не допустят использование ситуации для расширения конфликта со стороны Ирана и его партнеров.

«Министр ясно дал понять, что американские силы остаются в регионе для защиты своих объектов, а также привержены защите Израиля», — добавили в министерстве.

До этого агентство Reuters сообщило, что глава Белого дома Джо Байден после ударов Израиля по Бейруту распорядился, чтобы Пентагон «оценил и при необходимости скорректировал положение сил США» на Ближнем Востоке.

Накануне ВВС Израиля нанесли целенаправленный авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. «Хезболла» подтвердила ликвидацию Насраллы.