Безуглая: Сырский прячется на даче, а начальник Генштаба арестован

Безуглая: Главком ВСУ Сырский прячется на даче, а начальник Генштаба арестован
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прячется на даче в Харьковской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской).
Безуглая также добавила, что начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича арестовали за коррупцию. Информация об этом, по ее словам, распространяется среди военных.
В связи со сложившейся ситуацией Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать комментарии.
Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.
Ранее парламентарий обвиняла главкома ВСУ в провале украинских подразделений в Угледаре. Потеря города, отмечала она, является лишь вопросом времени.
Также она обвиняла Сырского в развале третьей штурмовой бригады ВСУ и снятии командира 110-й отдельной механизированной бригады, которую называла "одной из лучших" сухопутных.