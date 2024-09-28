Безуглая: Сырский прячется на даче, а начальник Генштаба арестован

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прячется на даче в Харьковской области. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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"Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, в частности, по моей информации, на своей даче", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской).

Безуглая также добавила, что начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича арестовали за коррупцию. Информация об этом, по ее словам, распространяется среди военных.

В связи со сложившейся ситуацией Безуглая призвала Сырского и Баргилевича объявиться и дать комментарии.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.

Ранее парламентарий обвиняла главкома ВСУ в провале украинских подразделений в Угледаре. Потеря города, отмечала она, является лишь вопросом времени.

Также она обвиняла Сырского в развале третьей штурмовой бригады ВСУ и снятии командира 110-й отдельной механизированной бригады, которую называла "одной из лучших" сухопутных.