Эрдоган назвал Ливан новой целью израильской политики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ливан стал новой целью Израиля для реализации его политики геноцида и оккупации.

"Ливан и его народ являются новой целью израильской политики геноцида, оккупации и вторжения, которую он проводит с 7 октября в регионе. В результате жестоких нападений Израиля за последнюю неделю было убито большое число ливанцев, включая детей. Никто, у кого есть совесть, не сможет принять или оправдать эту бойню. Израильское правительство действует все более безрассудно, поскольку ему потворствуют другие силы, которые дают ему оружие и боеприпасы для этой резни", - написал Эрдоган в X (ранее Twitter).

По его словам, "Израиль бросает вызов всему человечеству, человеческим ценностям и международному праву".

"Попытки Израиля распространить политику безумия, которую он проводил в Газе и Рамалле, на Ливан и другие страны региона должны быть прекращены. Мы призываем все структуры и все правозащитные организации, обязанностью которых является обеспечение глобального мира, стабильности и безопасности, а особенно Совет Безопасности ООН, принять срочные меры", - указал турецкий лидер.

Он также подчеркнул, что "исламский мир должен занять более решительную позицию в отношении этих нападений".