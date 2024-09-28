Хаменеи пригрозил Израилю наказанием за гибель «Хезболлы»

Израиль понесет наказание за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, предупредил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Об этом пишет агентство Tasnim.

В субботу, 28 сентября, ЦАХАЛ заявил о ликвидации Насраллы и ряда других лидеров и командиров «Хезболлы» при авиаударе по штабу организации в Бейруте.

«Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться», — подчеркнул Хаменеи.

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Аятолла отметил, что эта акция продемонстрировала недальновидность правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он добавил, что Армия обороны Израиля слишком слаба, чтобы нанести серьезный ущерб «Хезболле» в Ливане.