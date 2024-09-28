СМИ сообщили подробности ликвидации Насраллы

Власти Израиля узнавали о местонахождении лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в течение несколько месяцев до авиаудара по его штаб-квартире в пригороде Бейрута. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на израильские источники.

© Газета.Ru

«Израильские лидеры знали о местонахождении Хасана Насруллы в течение нескольких месяцев и решили нанести по нему удар на прошлой неделе», — пишет газета.

Отмечается, что израильские власти приняли это решение, так как полагали, что лидер «Хезболлы» может скоро сменить место своего пребывания по соображениям безопасности.

Движение «Хезболла» подтвердило гибель Хасана Насраллы

Также СМИ написали о том, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН стал частью «отвлекающего маневра», чтобы заставить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу поверить, что тот находится в безопасности.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации.