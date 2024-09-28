Движение ХАМАС прокомментировало гибель Хасаны Насраллы

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее движение «Хезболла» подтвердило гибель своего генсека после удара ВВС Израиля по зданию в южном пригороде Бейрута.

«ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с кончиной Насраллы», — отметил представитель движения.

По его словам, бойцы движения должны теперь встать вместе с братьями из «Хезболлы», исламским сопротивлением в Ливане, на защиту мечети Аль-Акса.

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История показала, что на смену былым лидерам приходят люди более доблестные, сильные, решительные, готовые к борьбе с врагом до победы, подчеркнули в ХАМАС.