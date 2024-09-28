El País: Запад усилил давление на Украину для переговоров с Россией

Западные страны усилили давление на Украину, чтобы киевский режим пошёл на переговоры с Россией.

Об этом сообщает El País.

«Усиливается внешнее давление в пользу переговоров», — пишут испанские журналисты.

Отмечается, что западные страны допускают, что в ходе переговорных процессов Украина должна будет пойти на «болезненные уступки».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский пока не хочет договариваться о прекращении конфликта.