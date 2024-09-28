Движение «Хезболла» сделало заявление после гибели Хасана Насраллы

Представители ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердили гибель лидера движения Хасана Насраллы. Об этом пишет Al Jazeera.

По предварительным данным, место лидера займёт глава исполнительного совета ливанской партии, двоюродный брат погибшего Хашем Сафиеддин.

«Хезболла» отметила, что продолжит борьбу против Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разведка предоставила точные данные о месте, где находится Насралла. По координатам нанесли удар израильские ВВС.

В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»

В результате был уничтожен лидер движения, его дочь Зейнаб и ряд высокопоставленных офицеров.