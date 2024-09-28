Названа причина удара ЦАХАЛ по лидеру «Хезболлы»

Лидер ливанского движения «Хезболла» занимал непримиримую позицию по отношению к Израилю, выступал за удары по объектам на территории этой страны. Это стало основной причиной для нанесения удара по его базе, пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Журналисты отметили, что ЦАХАЛ присвоил операции по ликвидации Насраллы название «Новый порядок».

Источник заметил, что Насралла не желал отделять «Хезболлу» от палестинского движения ХАМАС в Газе и прекращать боевые действия на северной границе.

По словам израильского чиновника, власти Израиля предупредили Вашингтон об атаке за несколько минут до нанесения ударов. При этом президент США Джо Байден заявил, что Белый дом не знал об операции и не участвовал в ней.

В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»

Ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил, что если информация о гибели Насраллы подтвердится, ситуация на Ближнем Востоке значительно усугубится. Он добавил, что именно этой геополитической напряжённости и добивается Израиль.