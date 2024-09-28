Владимир Зеленский настроил против Украины большую часть американцев, когда в сопровождении членов Демпартии посетил завод боеприпасов в Пенсильвании. Об этом заявил бывший представитель военной миссии НАТО в России Гарри Табах в эфире YouTube-канала «Лана Тут».

Табах сказал, что Зеленский во время визита допустил большую ошибку и вызвал злость у американской политической элиты. Своей поездкой на завод в окружении демократов Зеленский вмешался в политический процесс в США.

«Вы добились, молодцы, я вас поздравляю. Теперь большая половина, огромная часть американцев… разозлилась на вас», — сказал Табах.

По его словам, представители американского конгресса решили, что Зеленский вмешался во внутреннюю политику США и выборы.

Табах отметил, что свидетельством недовольства политических элит США стало жесткое требование «даже не отозвать, а уволить» украинского посла.

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Причем это требование было сделано «не как обычно, за кулисами». Эксперт не исключил, что скоро может последовать объявление персоной нон грата и выдворение украинского дипломата из США.

В сентябре Зеленский нанес визит в США и посетил завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. При этом его сопровождали представители Демократической партии.