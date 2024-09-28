Хаменеи перевели в безопасное место на фоне ликвидации Насраллы
Духовный лидер Ирана Али Хаменеи переведен в безопасное место на фоне заявлений о гибели главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Источник отметил, что меры безопасности в месте пребывания Хаменеи ужесточены.
По его данным, Тегеран находится в контакте с «Хезболлой» и другими движениями, проводит консультации по поводу дальнейших действий после сообщений о гибели Насраллы.
В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС нанесли удар по Бейруту. В результате был уничтожен подземный штаб «Хезболлы», ликвидированы высшие командиры движения.