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В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»

Если информация о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы подтвердится, ситуация на Ближнем Востоке значительно усугубится. Именно этой геополитической напряжённости и добивается Израиль. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»
© globallookpress.com

Джевдет Йылмаз отметил, что необходимо подтверждение информации о смерти Насраллы. Если подтверждение поступит, ближневосточный регион ждет усиление конфронтации.

«Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости», — сказал турецкий политик.

По его словам, «в принципе Израиль этого и добивается».

Пока движение «Хезболла» публично не отреагировало на субботнее официальное заявление израильской армии (ЦАХАЛ).

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В субботу армия Израиля опубликовала заявление, в котором утверждается, что она уничтожила лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в результате вчерашнего удара по штаб-квартире группировки в Бейруте.

«ЦАХАЛ сообщает, что вчера, 27 сентября 2024 года, Хасан Насралла, лидер террористической организации «Хезболла» и один из ее основателей, был ликвидирован», — говорится в сообщении.