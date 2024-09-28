В Турции заявили о последствиях гибели лидера «Хезболлы»

Если информация о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы подтвердится, ситуация на Ближнем Востоке значительно усугубится. Именно этой геополитической напряжённости и добивается Израиль. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Джевдет Йылмаз отметил, что необходимо подтверждение информации о смерти Насраллы. Если подтверждение поступит, ближневосточный регион ждет усиление конфронтации.

«Это безусловно приведёт к росту геополитической напряжённости», — сказал турецкий политик.

По его словам, «в принципе Израиль этого и добивается».

Пока движение «Хезболла» публично не отреагировало на субботнее официальное заявление израильской армии (ЦАХАЛ).

Нетаньяху экстренно возвращается из США в Израиль из-за событий в Ливане

В субботу армия Израиля опубликовала заявление, в котором утверждается, что она уничтожила лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу в результате вчерашнего удара по штаб-квартире группировки в Бейруте.