Взрывы в Германии связали с мафиозными разборками

Ряд взрывов, прогремевших в Кельне, могут быть связаны с мафиозными разборками. Об этом со ссылкой на высказывания представителей полиции Германии пишет РИА Новости.

Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что взрывы могут быть связаны с «неурегулированными разногласиями» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 килограммов каннабиса.

«Очевидно, что в среде есть "неоплаченные счета", разногласия, которые все еще урегулируются», — прокомментировал в свою очередь глава кельнского отдела уголовных расследований Михаэль Эссер, по словам которого в городе сталкиваются с «беспрецедентными случаями насилия и тяжких преступлений», над делами о которых работают 60 следователей.

В середине сентября с интервалом в два дня в Кельне прогремели два взрыва, которые не были похожи на бытовые. Сначала взрывное устройство сработала у ночного клуба, а затем у магазина одежды в центре города. В обоих случаях было по одному пострадавшему. В начале этой недели неподалеку, в окрестностях Бонна взрывное устройство малой мощности сработало в третий раз.