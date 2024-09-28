Названо количество жертв урагана «Хелен» в США

В результате удара урагана «Хелен» по территории США погибли не менее 44 человек, число жертв может возрасти, пишет ABC News.

Журналисты уточнили, что среди погибших — жители Флориды, Джорджии, Вирджинии, а также Северной и Южной Каролины.

Так, по меньшей мере 17 человек погибли в Южной Каролине, включая двух пожарных — на их автомобиль рухнуло дерево. Еще 15 человек погибли в Джорджии, уточнил Гаррисон Дуглас, пресс-секретарь губернатора штата Брайана Кемпа.

Среди погибших было несколько детей: четырехлетняя девочка, которая погибла в Клермонте, Северная Каролина, в автокатастрофе; семилетний мальчик и четырехлетняя девочка — на их дом в округе Вашингтон, Джорджия упало большое дерево.

«Это один из самых сильных штормов в современной истории для некоторых частей Северной Каролины. Наши сердца страдают», — сказал губернатор штата Рой Купер.

Природная катастрофа оставила без света 4,6 млн потребителей в 9 штатах. Спасатели ведут восстановительные работы.

Напомним, что шторм обрушился на побережье на северо-западе Флориды поздно вечером в четверг, 26 сентября, как мощный ураган 4 категории. Он ослабел до тропического шторма, пройдя через Джорджию, а также Каролины в пятницу днем.