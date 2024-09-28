NYT: Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в конфликте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом затруднился с ясным объяснением о виновниках конфликта на Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Стоя рядом с мистером Трампом… в пятницу, Зеленский был дипломатичен, но затруднился ясно дать понять, на ком, по его мнению, лежит вина (за эскалацию украинского конфликта. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, Зеленский сообщил Трампу, что конфликт «не должен был начинаться». В свою очередь, Трамп описал ситуацию на Украине так, будто это был «спор между двумя сторонами», который можно было бы «разрешить честной сделкой».

Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

До этого Трамп заявил, что предотвратит третью мировую войну в случае своей победы на выборах.