Ван И указал на появление проблем из-за затягивания кризиса на Украине

Затягивание конфликта между Россией и Украиной привело к сопутствующим проблемам для энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на совместной со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.

"Откладывание [решения] украинского вопроса привело к гуманитарному кризису и сопутствующим проблемам в [области] энергетической, продовольственной и ядерной безопасности и безопасности трансграничной инфраструктуры", - приводятся слова Ван И в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

По словам министра, международное сообщество должно объединиться, чтобы справиться с этими проблемами. Необходимо избегать возрождения менталитета холодной войны и блокового противостояния, добавил глава МИД.