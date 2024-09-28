Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

Конфликт на Украине не может продолжать выходить из-под контроля. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

© Bai Xuefei/Global Look Press

«Украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации», — подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что мировое сообщество не может дальше продолжать скатываться к конфронтации.

Ван И напомнил, что страны глобального Юга, в числе которых Китай и Бразилия, создали платформу «Друзья мира» в целях решения украинского конфликта.

До этого глава МИД Китая, заявив о создании этой платформы, отметил, что создаваемая структура не будет закрытой, а будущие участники упомянутой платформы будут придерживаться принципов инклюзивного диалога.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

25 сентября глава китайского внешнеполитического ведомства встретился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе диалога Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и справедливой позиции относительно конфликта. При этом, по словам министра, Китай стремится охладить ситуацию.