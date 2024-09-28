"Друзья мира" обратились с призывом к России и Украине

Платформа "Друзья мира", объединяющая страны глобального Юга, призывает Россию и Украину уважать законные интересы, суверенитет и территориальную целостность друг друга. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.

"Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга", - приводятся слова Ван И на сайте МИД КНР.

Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

Ван И на встрече с Аморимом объявил о создании Китаем, Бразилией и другими странами глобального Юга платформы "Друзья мира". Ее цель - способствовать мирному разрешению украинского кризиса. По его словам, это будет не закрытая группа, а открытая платформа, стремящаяся к инклюзивному диалогу.