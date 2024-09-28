Страны НАТО сохраняют строгие ограничения на использование самых современных систем ПВО и наступательных ракет, поставленных Киеву. Журналисты Asia Times выразили мнение, что ядерное оружие РФ продолжает эффективно сдерживать Запад.

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«Несмотря на поставку Украине самых современных систем ПВО и наступательных ракет для ударов вглубь РФ, страны НАТО сохраняют строгие ограничения на их использование», — написали в материале Asia Times.

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Это показатель того, что вопреки скептицизму относительно готовности президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, сдерживание остается прочным. По крайней мере, в западных умах, резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу предложения Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он считает это средством запугивания Украины и альянса.

Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о пересмотре ядерной доктрины. Он уточнил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как нападение на Россию. Также, по его словам, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против РФ или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет или дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать как серьезный сигнал Западу.