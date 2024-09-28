Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил в разговоре с РИА Новости, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, получит чёткие доказательства проведения украинской стороной атак на Запорожскую АЭС.

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По его словам, это произойдёт в случае, если со стороны ВСУ допустят ошибку и проведут атаку, которую можно будет отследить к ним.

ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС

«Теоретически они могут появиться — украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий», — сказал Ульянов.

Постпред добавил, что сегодня атаки ВСУ осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, поэтому Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия в полном объёме обеспечивает ядерную безопасность ЗАЭС.

Также Ульянов заявил об отсутствии смысла в миссии МАГАТЭ на Курской АЭС.