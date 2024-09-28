Владимир Зеленский, выдвигая заведомо невыполнимые требования, может таким образом преследовать цель выставить Запад «предателем» Украины.

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«Без ракет, самолётов и членства в НАТО, которые он требует, Зеленский сможет правдоподобно утверждать, что Украину подвели её союзники и у неё нет иного выбора, кроме как согласиться на переговоры», — пишет журнал The Spectator.

В Венгрии назвали основную задачу «плана победы» Зеленского

Ранее ветеран разведки ВМС США Джек Пособец выразил мнение, что прибывший в Соединённые Штаты Зеленский знает, что для него «всё кончено».

Также в Politico писали, что президент Соединённых Штатов Джо Байден и его советники усомнились в «плане победы» Зеленского.