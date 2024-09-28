Нетаньяху показал карту с «благословенными» и «проклятыми» странам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продемонстрировал карту с арабскими странами, часть из которых — «благословенны», а другие — «прокляты». По данным журналистов, лидер еврейского государства выступил на Генассамблее ООН.

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«По мнению Нетаньяху, Саудовская Аравия, Судан, Египет, Иордания и ОАЭ — благословенны, а Иран и его союзники — Ирак, Сирия, Ливан и Йемен — прокляты», — пишет The Times of Israel.

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По дынным СМИ, премьер выступил в полупустом зале. Многие арабские делегации ушли из помещения в знак протеста вслед за тем, как Нетаньяху поднялся на трибуну.

Израильские войска 27 сентября сбросили на пригород Бейрута противобункерные бомбы. Военные эксперты уже назвали эту атаку мощнейшим ударом по Ливану за все время конфликта. По заявлению ЦАХАЛ, главная цель нападения — командование группировки «Хезболла», передает телеканал 360. При этом постпред Израиля в ООН Дэнни Данон считает, что у страны нет конфликта с Ливаном, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Мсква призывает немедленно остановить разгоревшуюся с новой силой волну насилия на Ближнем Востоке, отмечает RT.