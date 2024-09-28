Подсчитана выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW

Поставка Украине управляемых авиабомб дальнего действия (Joint Standoff Weapon — JSOW) позволит США экономить около 20 миллионов долларов, следует из доклада Пентагона, пишет РИА Новости.

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Как отметили эксперты, ожидается, что Киев получит базовую конфигурацию AGM-154A. Они подсчитали выгоду от поставки Украине «просроченных» JSOW. По словам специалистов, JSOW, особенно при пуске на большой высоте, может помочь улучшить дальность поражения применяемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) истребителей F-16.

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При этом поставка устаревающего оружия, срок службы которого составляет 20 лет, может также помочь американской армии экономить миллионы долларов каждый год на затратах на техническое обслуживание, добавили они.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил Пентагону дать Киеву JSOW, которые позволят ВСУ увеличить дальность нанесения ударов в пределах действия украинской авиации.