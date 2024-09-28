Ван И предостерег США от очернения Китая из-за украинского кризиса

Глава МИД КНР Ван И заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях ГА ООН, что Соединённым Штатам следует перестать очернять Китай в связи с украинским кризисом.

© РИА Новости

Кроме того, по словам дипломата, Вашингтону необходимо прекратить вводить санкции и разжигать блоковую конфронтацию.

«Позиция Китая по украинскому вопросу открытая, мы всегда настаивали на содействии миру и переговорам, а также прилагали собственные усилия для продвижения политического урегулирования», — цитирует Ван И РИА Новости.

В США рассказали о последствиях попытки сдержать Россию и Китай

Ранее Ван И заявил о стремлении Глобального Юга к мирному урегулированию на Украине.

Позже он заявил о готовности китайской стороны предоставить Украине новую гуманитарную помощь в соответствии с её нуждами.