В Венгрии назвали основную задачу «плана победы» Зеленского
Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват раскритиковал представленный США президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», назвав его основной задачей не завершение конфликта, а втягивание в него западных государств, сообщает издание Magyar Nemzet.
На Западе раскрыли «план победы» Зеленского
По его словам, российские войска медленно, но планомерно перемалывают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), параллельно нанося удары по энергетическим объектам страны и вызывая у украинцев желание противостоять мобилизации. Хорват напомнил, что план Зеленского включает в себя вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем и разрешение использовать переданное Киеву оружие большой дальности для атаки российских территорий, отметив, что таким образом он хочет добиться эскалации конфликта и втянуть в него страны Запада.
«Если эти удары западными ракетами будут одобрены отдельными странами, а также США, они автоматически станут частью конфликта», — резюмировал эксперт.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинская сторона ознакомила Вашингтон с «планом победы» в конфликте с Россией. Он отметил, что в настоящее время данный вопрос изучается.