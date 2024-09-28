Американским госслужащим временно запретили выезжать из Иерусалима

Американским госслужащим и членам их семей временно запретили выезжать из Иерусалима. Об этом пишет США в Иерусалиме.

© Frank Rumpenhorst / Global Look Press

Как отметили в дипломатическом ведомстве, чиновникам нельзя перемещаться по территории Израиля в личных целях за пределами Иерусалима, Беэр-Шевы и агломерации Тель-Авива. Ограничение будет действовать до дальнейших распоряжений.

Байден поручил усилить безопасность в посольствах США на Ближнем Востоке

«Правительственным сотрудникам США разрешается перемещаться между этими тремя районами для личных поездок, а также посещать международный аэропорт Бен-Гурион», — говорится в сообщении.

В августе посольство США в Израиле предупредило американских граждан о рисках пребывания в Израиле. Власти заявили, что они не смогут оказать помощь американцам с бронированием билетов, если их рейсы будут отменены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.