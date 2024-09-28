Байден поручил усилить безопасность в посольствах США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден поручил ввести дополнительные меры безопасности в посольствах страны на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Белом доме.

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Отмечается, что помощники Байдена несколько раз проинформировали его о ситуации на Ближнем Востоке. Президент призвал Пентагон оценить обстановку и по мере необходимости «скорректировать расстановку сил для усиления сдерживания, обеспечения безопасности сил и содействия выполнению всего спектра задач».

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«Он [Байден] также поручил своим помощникам обеспечить, чтобы все посольства в регионе при необходимости приняли защитные меры», — говорится в сообщении.

В Белом доме добавили, что главу государства будут регулярно информировать о ситуации.