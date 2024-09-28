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Блинкен ожидает контактов лидеров США и Китая в ближайшие месяцы

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что контакты американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином возможны в ближайшие недели или месяцы. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Блинкен ожидает контактов лидеров США и Китая в ближайшие месяцы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

На вопрос о возможности телефонного разговора лидеров или их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Блинкен ответил:

"Что касается президента Байдена и председателя Си [Цзиньпина], мне нечего сообщить о конкретном графике [контактов]. Но я могу сказать, что когда мы встретились с министром [иностранных дел КНР] Ван И пару часов назад, мы обсуждали ряд вопросов".

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"Мы также согласились с важностью контактов лидеров. И я в полной мере ожидал бы, что мы увидим это в ближайшие недели и месяцы", - добавил он.

Блинкен назвал встречу с Ван И откровенной и содержательной.

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