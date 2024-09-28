Белоруссия и Россия планируют подписать договор о гарантиях безопасности

Белоруссия и Россия планируют подписать к 25-летию образования Союзного государства договор о гарантиях безопасности, одним из пунктов которого будет положение о ядерном оружии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков, комментируя телеканалу RTVI намеченные изменения в ядерной доктрине РФ.

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"К настоящему времени проект договора практически согласован. Мы провели ряд консультаций с Министерством иностранных дел Российской Федерации, естественно, учитывая мнение всех заинтересованных военных ведомств, а также ведомств, отвечающих за вопросы безопасности", - сказал Рыженков.

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Он напомнил, что на белорусской территории размещено ядерное оружие.

"Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе Беларуси, но никак не делают шаг вперед, потому что ядерное вооружение - это раздражитель, который может удержать любую здоровенную дубину", - сказал министр.

На этой неделе президент Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на Белоруссию будет применено ядерное оружие.

25-летие подписания Договора о создании Союзного государства будет отмечаться в декабре.