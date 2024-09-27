Китай призывал Израиль вывести все войска из сектора Газа

Пекин призывает Израиль вывести все свои силы из сектора Газа. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку министр иностранных дел КНР Ван И.

"Необходимо долгосрочное прекращение огня и полный вывод войск из Газы. Стороны конфликта должны полностью придерживаться положений резолюций Совета Безопасности, прекратить огонь и не предпринимать никаких действий, которые могут усилить напряженность", - сказал он, подчеркнув, что Пекин поддерживает двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке.

"Резолюции ООН не должны оставаться только на бумаге, а палестинцам нельзя отказывать в мечте о построении собственного государства", - добавил министр.