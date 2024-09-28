Блинкен оценил встречу с главой МИД Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его встреча с главой министерства иностранных дел Китая Ван И была откровенной и существенной. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Я подчеркнул нашу серьезную обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК», — сказал Блинкен.

9 сентября газета Politico опубликовала заявление первого заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, который пригрозил санкционными мерами китайским компаниям из-за якобы поддержки российского оборонно-промышленного комплекса. В МИД РФ отметили, что не собираются отчитываться перед американскими властями за сотрудничество с Китаем.

Блинкен ожидает контактов лидеров США и Китая в ближайшие месяцы

16 сентября посольство КНР в Лондоне заявило, что сообщения о якобы поддержке Китаем российской военной промышленности являются ложными, и Пекин выступает против того, чтобы США и Великобритания распространяли подобную информацию. В диппредставительстве подчеркнули, что Пекин всегда придерживалась объективной позиции по украинскому конфликту и активно продвигала идею политического урегулирования.

Ранее США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю.