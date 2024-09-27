В Финляндии заявил о неизбежности восстановления связей с Россией

Напряженность в отношениях Москвы и Хельсинки сохранится еще долгое время, но в какой-то момент их придется выстраивать заново. Такое заявление сделал бывший посол Финляндии в РФ Антти Хелантери, передает Maaseudun Tulevaisuus.

Он напомнил, что отношения Хельсинки с Москвой были разорваны из-за конфликта на Украине.

«Напряженность в отношениях с Россией сохранится еще долгое время, но в какой-то момент их придется выстраивать заново. Сложно предсказать, какими они будут, поскольку и Москва, и Хельсинки уже не похожи на те страны, которыми они были несколько лет назад», — сказал Хелантери.

Говоря об изменениях России, он отметил, что они достигнут масштаба трансформации СССР в РФ. Хелантери считает, что страна изменится не только экономически, но и идеологически.