В ФРГ задержали супружескую пару за показ российских каналов

Таможня Германии сообщила, что правоохранительные органы страны задержали супружескую пару, которая могла организовать показ российских телеканалов в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению таможни, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и более. Как отметили в ведомстве, супругов подозревают в «коммерческом преступлении» — правоохранительные органы уже наложили арест на их активы, а дома у задержанных прошли обыски, в ходе которых было изъято оборудование и 40 тысяч евро наличными.

«Подозреваемые — 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько попавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как "Россия 1" и RT», — сообщили в таможне.

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