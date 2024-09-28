Байден прокомментировал удар Израиля по лидеру «Хезболлы»

США не знали об операции Израиля по ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

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Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не принимал участия в подобной операции израильских войск. По словам Байдена, американское руководство озабочено эскалацией на Ближнем Востоке.

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«Мы собираем сведения. Нам нужно больше информации», — добавил президент США.

27 сентября ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью Тель-Авива был Насралла. Поводом для атаки стал его отказ прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. Источники американских СМИ утверждают, что лидер «Хезболлы» мог быть в здании, по которому пришелся удар, однако собеседник Al-Arabiya назвал операцию неудачной. В результате удара, по данным Минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о состоянии генсека «Хезболлы» после атаки Израиля на Ливан.