Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность начала переговоров с Россией, используя Запад. Такое мнение высказал журналист британского издания The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?» — рассуждает Мэтьюз.

Журналист предполагает, что стратегия Зеленского может заключаться в использовании Запада как козла отпущения для начала диалога с Россией. По его мнению, это позволит украинскому лидеру сохранить поддержку как сторонников мира, так и тех, кто требует справедливости и возвращения территорий.