Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для своего Украина заплатит высокую цену за провал в Курской области.

© Lenta.ru

«Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники», — сказал Брайен.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский будут подвержены значительной критике за операцию в Курской области, которая считается тактическим и стратегическим провалом.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Таким образом он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего с призывом завершить конфликт на Украине