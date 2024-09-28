Нетаньяху вернулся в Израиль из США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сокративший в пятницу свой визит в США после ударов израильских военных по штабу "Хезболлах" в Бейруте, вернулся в Израиль. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, на вечер субботы у премьера запланировано совещание по вопросам безопасности.

В пятницу армейская пресс-служба информировала, что израильские ВВС нанесли удар по центральному военному штабу "Хезболлах" в Бейруте. Ранее в тот же день глава израильского кабмина выступил во время общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генассамблеи ООН и заявил, что Израиль продолжит сражаться в Газе "до полной победы" и будет бить по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах", пока не обеспечит безопасность своего севера.

Армия Израиля в субботу сообщила, что в результате ударов по штабу "Хезболлах" в Бейруте был убит лидер этого движения Хасан Насрулла.