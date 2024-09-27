В ЛДПР высказались об «американском фиаско» Зеленского
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом «американским фиаско». В Telegram-канале политик отметил, что украинский лидер не получил от Вашингтона разрешения на удары вглубь России. Однако это требование в отношении «американских хозяев» было «номером один», полагает Слуцкий.
Глава киевского режима, очевидно, не получил от США разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. А, по утверждению осведомленных источников, это требование к американским хозяевам было номером один в так называемом «плане победы» укрохунты, — написал лидер ЛДПР.
Слуцкий также описал Зеленского как «просроченного» президента на встрече с «хромой уткой» Байденом. Выступления на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и пиар-посещение оружейного завода президентом Украины в Пенсильвании закончились ничем, считает политик.
По мнению Слуцкого, «план победы» Зеленского провалился. Глава ЛДПР уверен, что встреча с кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом вряд ли спасет президента Украины.
Ранее Зеленский озвучил дерзкое заявление на встрече с экс-главой Белого дома. Президент Украины заявил Трампу, что бои не закончатся до выборов нового американского лидера.