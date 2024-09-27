Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом «американским фиаско». В Telegram-канале политик отметил, что украинский лидер не получил от Вашингтона разрешения на удары вглубь России. Однако это требование в отношении «американских хозяев» было «номером один», полагает Слуцкий.

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Глава киевского режима, очевидно, не получил от США разрешения на использование западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. А, по утверждению осведомленных источников, это требование к американским хозяевам было номером один в так называемом «плане победы» укрохунты, — написал лидер ЛДПР.

Слуцкий также описал Зеленского как «просроченного» президента на встрече с «хромой уткой» Байденом. Выступления на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и пиар-посещение оружейного завода президентом Украины в Пенсильвании закончились ничем, считает политик.

По мнению Слуцкого, «план победы» Зеленского провалился. Глава ЛДПР уверен, что встреча с кандидатом на пост главы США Дональдом Трампом вряд ли спасет президента Украины.

Ранее Зеленский озвучил дерзкое заявление на встрече с экс-главой Белого дома. Президент Украины заявил Трампу, что бои не закончатся до выборов нового американского лидера.