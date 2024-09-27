Reuters: лидер «Хезболлы» остался жив после удара Израиля

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла остался жив после удара Израиля по центральному штабу группировки в пригороде Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Насралла жив и находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута, где располагался главный штаб «Хезболлы». Целью атаки был Насралла. В результате удара пострадали десятки человек, четыре здания полностью разрушены.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрыва 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Бейрут возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг своей причастности к этому.