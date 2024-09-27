На маршруте кортежа президента Казахстана нашли оружие

МВД Казахстана сообщило, что на маршруте кортежа президента страны Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области обнаружили спрятанное оружие. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на портал Nur.kz.

Согласно имеющейся информации, в схроне обнаружили винтовку с оптическим прицелом, а также карабин и боеприпасы. При этом у оружия были сбиты номера. Как считают в МВД, это следы подготовки покушения на президента.

«Основная версия в том, что всё это готовилось для покушения на Касым-Жомарта Токаева», — рассказали в МВД.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В интересах следствия его подробности не разглашаются.

Ранее Токаев назначил нового начальника Службы антитеррора Казахстана.