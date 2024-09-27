Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, которая прошла в Нью-Йорке. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

© Газета.Ru

По словам Зеленского, встреча с республиканцем была «очень содержательной». Он уточнил, что представил Трампу так называемый «план победы». Кроме того, стороны подробно обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта Москвы и Киева, указал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что всем сторонам конфликта необходим справедливый мир.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в пятницу, 27 сентября, в башне Трампа в Нью-Йорке. Трамп согласился на встречу с Зеленским после того, как получил письмо от президента Украины с соответствующей просьбой. Ради этой встречи Зеленский остался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. До этого команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, так как это могли счесть мероприятием в поддержку республиканца.

Ранее в США сделали неутешительное заявление после встречи Зеленского с Трампом.