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Боррель: Украине без помощи ЕС и США пришлось бы сдаться за пару недель

Украина без помощи со стороны США и Евросоюза была бы вынуждена сдаться в конфликте с Россией за пару недель. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

Боррель рассказал, как долго продержалась бы Украина без помощи Запада
© globallookpress.com
"Без вас и без нас Украине пришлось бы сдаться за пару недель", - сказал он, напомнив, что Киев зависит от помощи Вашингтона и Брюсселя.

Боррель считает, что "провал на Украине станет провалом везде"

Боррель в очередной раз выразил мнение о необходимости снять ограничения на применение Киевом оружия для ударов по территории РФ.

"Мы должны помогать Украине больше и быстрее. Мы должны дать Украине экономическое и стратегическое преимущество над Россией и позволить решать самостоятельно, что приемлемо и что нет", - добавил он.

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