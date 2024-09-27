Трамп дал обещание Зеленскому

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал посетить Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, в будущем он планирует посетить Украину. Кроме того, бывший президент также заявил, что не исключает новую встречу с Владимиром Зеленским. Каких-либо конкретных сроков Трамп не озвучил, однако заявил, что может встретиться с Зеленским уже в ближайшее время.

«(Новая встреча — прим. ред.) Очень даже может состояться», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Встреча Трампа и Зеленского продлилась около 15 минут

Ранее Трамп и Зеленский провели встречу в Нью-Йорке.