Сыновья раскрыли детали смерти звезды "Гарри Поттера" Мэгги Смит

Дети британской актрисы Мэгги Смит, известной по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, раскрыли обстоятельства ее смерти.

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Смит скончалась сегодня на 90-м году жизни.

В официальном заявлении сыновей Маргарет Натали Смит (полное имя), которое СМИ предоставила ее агент, сказано, что актриса "мирно отошла рано утром в больнице в пятницу 27 сентября", передаёт CNN.

Отмечено, что семья Смит опустошена уходом любимой матери и бабушки и благодарит персонал госпиталя, который обеспечил актрисе должные внимание и уход в ее последние дни. Детали недуга двукратной обладательницы премии "Оскар" и семикратной - премии BAFTA, не разглашены.

Мэгги Смит снималась с 1950-х. В ее фильмография - около 170 фильмов, сериалов и телешоу. Еще одна известнейшая работа актрисы - во франшизе "Аббатство Даунтон".