Нетаньяху назвал условие окончания войны в Газе на ГА ООН

Война в секторе Газа закончится лишь в случае демилитаризации палестинского анклава, освобождения заложников и капитуляции радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом с трибуны ГА ООН заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает «РИА Новости».

Он отметил, что у Израиля «нет намерений заселять Газу», он стремится к демилитаризации и дерадикализации анклава. По словам Нетаньяху, только тогда он сможет гарантировать, что этот раунд боевых действий будет последним.

«Мы готовы работать с региональными и другими партнерами для поддержки гражданской администрации в Газе, а что касается заложников, у меня есть послание к похитителям из ХАМАС — освободите их! Освободите их всех!» — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что война могла бы закончиться сейчас, если бы ХАМАС «сложил оружие, сдался и освободил всех похищенных».