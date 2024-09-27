Трамп на встрече с Зеленским пообещал решить конфликт на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он найдет решение для окончания конфликта на Украине еще до своей инаугурации. RT на русском

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон», — сказал Трамп. Газета.Ru

Бывший глава Белого дома снова повторил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским. Этого, как полагает Трамп, ему будет достаточно, чтобы решить украинский конфликт в случае победы на выборах. Российская газета